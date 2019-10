Hija de Miguel Herrera arremete contra jugadores del América

Miguel Herrera podría enfrentar una tormenta más fuerte que la generada por su expulsión y por llamar "puto" al árbitro Marco Antonio Ortiz: una dentro de su propio vestuario.

Mediante su cuenta de Twitter, Tamara Herrera, hija mayor del entrenador del América, mostró su descontento con varios jugadores de las Águilas por la histórica caída (2-5) en el Clásico Joven del sábado, en especial Guillermo Ochoa y Bruno Valdez.

No fueron post de ella, sino retuits a comentarios como que no era "posible que no salgas al área chica por un balón", "extraño más que nunca a Agustín Marchesín y no sé qué hacer" o "el peor juego de Bruno Valdez en el América".

Es cierto que es su hija y no Miguel directamente, pero en el pasado la familia costó cara al técnico. Su hija Mishelle fue clave para que hace poco más de cuatro años quedara fuera de la Selección Nacional. Se ve que no entendieron nada.