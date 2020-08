Francisco Palencia feliz por darle primer triunfo al Mazatlán FC

Juan Francisco Palencia tenía un largo rato que no salía contento y con tres puntos de un partido. Prácticamente desde el 19 de abril de 2019, cuando era timonel de Lobos BUAP y logró una victoria sobre los Xolos de Tijuana (1-2). Hoy, en la tercera Jornada del Guardianes 2020, celebra de nuevo y de forma histórica, porque representa el primer duelo oficial que gana Mazatlán FC en su corta historia.

“Feliz por darle el primer triunfo al Mazatlán, a su gente, a los que confía en nosotros, venimos a dar cosas, alegrías, triunfos, a construir, no sólo de palabras sino con acciones, eso me pone contento”, destacó Palencia tras la victoria sobre el Toluca (2-1).

En contraste con el humor de su homólogo De la Torre, Paco restó importancia a la polémica expulsión de su jugador José Ortiz, en una jugada apretada y revistas en el VAR por el silbante Oscar Mejía.

“La expulsión es decisión de los árbitros, sí me acerco con Edgar (cuarto árbitro), le pregunto ‘por qué suceden esas cosas’, pero a veces no está claro para ellos ni para la gente, son decisiones, debemos de actuar responsables, responder a cualquier situación, para eso estamos el entrenador y nos preparamos, el equipo respondió bien y estoy orgulloso de este triunfo… Reitero, son cosas que decide el árbitro, por lo que nosotros, la directiva, jugadores y todos no estamos para excusas, sino para resultados, nos vamos a alinear y vamos a responder".

“En nuestro planteamiento 11 vs 11 era para competir, ellos están bien dirigidos por el Chepo, que tiene excelentes jugadores, creo que fue un termómetro para medirnos, los superamos enel marcador. Viene la expulsión, pero me pone orgulloso que definimos con responsabilidad la situación, los muchachos respondieron con el 10 vs 11, llevaron bien el juego, buen ritmo y el equipo lo hizo perfecto, la perfección sí existe”, agregó.

Finalmente, el Mazatlán FC, que podría recibir un fichaje más (Camilo Sanvezzo), espera recuperar piezas para el duelo de la fecha doble.

“De Sanvezzo sí lo han mencionado (la directiva), mañana que hable con ellos tendremos noticias. Los que salieron lesionados y cansados, como Gonzalo Jara, espero que el domingo sepamos lo que realmente tiene, los demás terminaron cansados, pero estaré con equipo competitivo para enfrentar al Necaxa”, concluyó Palencia.