Rayados es campeón de la Concachampions; derrotan al América

Todos los grandes números, los grandes porcentajes de efectividad que tiene América con Santiago Solari al frente del equipo, se reduce a una sola cuestión: No sabe ganar títulos. Se le fue al argentino la segunda oportunidad de levantar un trofeo con las Águilas al caer 1-0 con Monterrey, que conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf por quinta vez en su historia, lo que le da derecho a participar en el Mundial de Clubes a realizarse el año próximo en los Emiratos Árabes Unidos.

Título de los Rayados, logrado de la mano de Rogelio Funes Mori, autor del único gol del juego, gol del título, es oxígeno puro para Javier Aguirre, quien en la Liga Mx no ve la suya, pero que ahora podrá respirar tranquilo, por el momento.

El gol del triunfo fue logrado gracias a un gran inicio de Rayados, que comenzó con vértigo, Memo Ochoa había salvado dos a menos de seis minutos de iniciado el juego, y en a tercera el Mellizo marcó con todo y polémica, porque de inicio estaba posicionado en fuera de lugar, pero el rebanón de Sebastián Cáceres válido la acción y el gol.

América adelantó líneas, Rayados con ventaja, y como siempre, reculó, cedió la iniciativa, pero la delantera de las Águilas no generó no exigió verdaderamente a Esteban Andrada. América necesitaba menos vertido, más cerebro y Sebastián Córdova entró al juego, moviendo a Salvador Reyes a la lateral izquierda.



El cambio no le redituó a las Águilas, que tuvieron que descuidar las espaldas , siendo Memo Ochoa en par de intervenciones el que los mantenía en el juego. Partido en sus líneas, América fue por el milagro en el largo tiempo de compensación, nueve minutos. Ochoa fue por remates a pelota parada, pero no, no encontró la fórmula y el sueño se terminó.

Javier entró como víctima y terminó como héroe, su pésimo torneo local se olvidó por ahora. Y el Solarismo ha evidenciado su lado flaco. Los equipos de Santiago Solari romperán marcas, dominarán en el torneo regular, pero a la hora de la verdad no saben ganar títulos..