El técnico del Betis sueña con Guido Rodríguez

Joan Ferrer, mejor conocido como Rubí, técnico del Betis de Sevilla, se mostró cauto sobre la posible llegada de Guido Rodríguez a su equipo. El volante argentino es el objetivo del club sevillano en este semestre, pero la primera oferta no convenció a la directiva de las Águilas.

El primer contacto habría sido por 8 millones de dólares, mientras que la escuadra de Coapa ha puesto un precio de por lo menos 15 por el seleccionado nacional de Argentina. “Se está barajando un perfil defensivo en el centro del campo. Si llega alguien le daremos la bienvenida, y tenemos un aspecto a mejorar, pero en las últimas jornadas el equipo lo ha resuelto bien con otros jugadores”, dijo el técnico en ruda de prensa.

Cuando se le pidió su opinión sobre Rodríguez, prefirió ser cauto: “Prefiero centrarme en los que tenemos, de nombres de fuera ya me he equivocado en algún momento y prefiero no hablar”.

Eso sí, descartó la salida de Diego Lainez del equipo, hasta el momento solo hay dos bajas en el cuadro bético y ninguna es el mexicano.