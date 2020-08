El abogado pateador cumple su sueño

Jorge León, el abogado Pateador, columnista de El Universal, tiene un ambicioso proyecto que consiste en combinar el futbol soccer con el futbol americano, ambos en deportes profesionales.

En entrevista para el programa Fusión, el abogado pateador indicó que desde pequeño siempre buscó jugar dos deportes, como en su momento lo hicieron Bo Jackson y Deion Sanders, atletas que admira.

"Siempre quise jugar dos deportes, jugarlos profesional y hacerlo como ellos, y ahora que lo he intentado con el tema del futbol americano, de haber pasado por la LFA por la FAM, me fui a vivir a Jacksonville seis meses, pude convencer a mi coach de los Jaguars, estuve entrenando con él, eran dos sesiones diarias, allá operaba también el despacho porque le sigo dando a lo legal", dijo

"Y queríamos tener una prueba que me iba a conseguir mi coach con los Sharks de la National Arena League, afortunadamente pude pasar la primera prueba, éramos cuatro pateadores, cuatro gringos y yo, luego hice un one on one con el head coach, la volví a pasar y solo era tema de contratos y la visa para jugar en febrero en Estados Unidos".

"Estama muy contento pensando 'ya lo logré' y de pronto sucede la pandamia y te da una lección de vida de que nada es seguro. Seguí intentando el tema del americano, la liga canadiense también se canceló y en estos nueve años siempre he ido a la par con el futbol soccer, pero ha sido difícil y titánico", agregó.

"Nadie me daba esa oportunidad de mínimo pisar el pasto argumentando mi edad, y agradezco a Lalo Bacas que, a pesar de mi edad los 40 años, me da la oportunidad de probarme (en el Atlético Capitalino de la Liga del Balompié Mexicano)".

"Ya llevo seis semanas ya hora ya estoy haciendo la pretemporada que me tiene contento porque era algo que no hacía desde el 2001 cuando estaba con el Atlante".

Señaló que, aunque siempre ha sido delantero, en esta ocasión lo están ocupando como volante "entonces debo de tener un buen oxígeno para los regresos y estar pleno para subir y bajar".

"Para muchos era impensable, pero siempre he sido necio y ahora lo estoy logrando, y quiero poner ese granito de arena para que las personas que piensen que llegar a los 40 no lo pueden hacer, decirles que todo se puede lograr", sentenció.