Juan Carlos Ortega vio venir el desastre y decidió tomar sus maletas e ir en busca de los dólares.

El coordinador técnico-táctico de las selecciones menores de México renunció nada más vio que el Tricolor hizo el ridículo en el Mundial Sub 20.

Pero... Ya tenía a dónde ir. Ortega será presentado la próxima semana como nuevo director de fuerzas básicas de Los Ángeles Galaxy.



Sí, Dennis Te Kloese, ex gerente de selecciones, y ahora mandamás del cuadro de la MLS, no iba a dejar la oportunidad de ficharlo, para reforzar su proyecto en Los Ángeles, en lo que parece también, una jugada chueca a su ex patrón.

Así que poco a poco la estructura de Guillermo Cantú se acaba y se deberá de construir la de Gerardo Torrado, que sólo espera tenga bases sólidas.