David Beckham sueña con llevar a Messi y Cristiano a Miami

David Beckham uno de los accionistas principales del Inter Miami, nuevo equipo de la MLS dijo que su club tiene una "gran oportunidad" para fichar a jugadores de l talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En entrevista a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, David Beckham dijo sobre la posibilidad de llevar a estos astros al futbol de los Estados Unidos.

"Tenemos grandes oportunidades en Miami. Hemos sido contactados por muchos jugadores diferentes que posiblemente se unan al equipo. Como cualquier propietario, realmente quieres los mejores jugadores y si tenemos la oportunidad de traer jugadores como Cristiano o Leo, tengo tanta admiración por ellos como atletas, si pudiéramos traer a esos jugadores que genial", dijo esbozando una sonrisa nerviosa el inglés.

David Beckham hopped on @FallonTonight & discussed the rumors he’s recruiting Cristiano Ronaldo and Messi to join @InterMiamiCF. pic.twitter.com/TZ6G9WS5gf

— Major League Soccer (@MLS) February 27, 2020