Sin emoción en su rostro, Robert Dante Siboldi prometió que el Cruz Azul seguirá los trabajos para mantenerse entre los primeros cuatro lugares del Guardianes 2020 para clasificar de manera directa a la Liguilla.

La derrota en manos de los Tigres (0-2) fue la segunda de manera consecutiva para La Máquina, además de sumar tres sin meter gol.

“Si el equipo no estuviera generando llegadas o dominara el juego, me preocuparía. Lo que nos falta es meter gol, concretar las jugadas. Contra Tigres, si no concretas, lo pagas”, comentó el timonel uruguayo, en teleconferencia.

“Es un momento de tener calma y seguir trabajando. Debemos levantar al equipo porque estamos dejando escapar puntos en una parte importante del torneo. Confío en que vamos a levantar y ajustar en todos los aspectos. […] No es normal que el Cruz Azul pierda dos partidos seguidos”, añadió.

Si los Pumas ganan este domingo sobre el Toluca y el América saca el empate frente al León, el Cruz Azul quedará fuera de la zona de clasificación directa a la Liguilla.

“No quiero pensar más allá del próximo partido. Nunca hay buen momento para un bajón de resultados, aunque no ha sido el funcionamiento, sólo no nos han acompañado”.

Los últimos tres partidos para La Máquina en el Guardianes 2020 son de máxima exigencia. “Nos toca Chivas, Monterrey y Pumas, que nos viene bien para preparar lo que sigue”.