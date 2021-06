Costa Rica llega ante México, con más de un año sin ganar

La selección de Costa Rica enfrenta a la Mexicana en busca del pase a la final de la Nations League de la Concacaf y terminar con una sequía de un año sin ganar.

La última victoria de los ticos fue el 14 de noviembre de 2019, ante Curazao.

“Tenemos una necesidad de ganar”, reconoció el capitán Bryan Ruiz, previo al choque de este jueves por la noche ante el Tricolor de Gerardo Martino.

“Estamos claros que no estamos en el mejor momento en resultados y en el mismo juego, pero hemos dado lo máximo pare tener un grupo fuerte y llegar en el mejor momento a la eliminatoria. Vienen estos dos partidos, la Copa Oro para que el cuerpo técnico termine de ver sus posibilidades y algunas ideas… Estará empezando la eliminatoria y debemos tener esa sensación de ganar, porque se vienen partidos complicados”.

El freno de actividades por la pandemia también mermó a Costa Rica, ya que solo han disputado tres encuentros desde el mencionado triunfo: empate a un gol con Haití, igualada a ceros frente Bosnia y Herzegovina y caída ante México (1-0).

Rónald González Brenes, entrenador de los centroamericanos, dijo aprovechar esta fecha FIFA para observar algunos futbolistas jóvenes, tras la veteranía de una generación que destacó en un par de Copas del Mundo.

“Algunas cosas las podemos controlar y otras no. Aunque utilizaremos jugadores que en el plan inicial no estaban estipulados, no deja de ser importante verlos. Estamos en un torneo oficial, pero también es parte de nuestra preparación para llegar lo mejor posible a setiembre [Eliminatorias rumbo a Qatar]”, explicó el estratega.

Ambos coincidieron que México, dirigido por el Tata Martino, presenta varias fortalezas, pero siempre existe la motivación de enfrentar al Tricolor, sobre todo si es un encuentro de vida o muerte.

“Con México, son partidos complicados y éste será duro ante una gran selección, pero tenemos capacidad para ganarlo y recuperar la senda de la victoria”, dijo Ruiz.

“Sabemos que México es un equipo bastante armado, con figuras y un técnico que han demostrado su valía; sin embargo, nosotros también tenemos talento, gallardía y mucha personalidad. No nos vamos a achicar, sino que vamos a respetar al rival e intentar ofenderlo. No vamos a desentonar, confío en el jugador tico”, cerró González Brenes.