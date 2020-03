Coronavirus: El mensaje de Ezequiel Garay a su esposa

Una gran cantidad de futbolistas se han contagiado por el brote de COVID-19.

Valencia publicó un comunicado de prensa en la que detalló que el 35 por ciento del plantel entre jugadores y técnicos del primer equipo estaban contagiados.

Ezequiel Garay, defensa del Valencia, fue el primer futbolista de LaLiga española en dar positivo en coronavirus.

Desde ese momento fue aislado y puesto en cuarentena. Al no poder estar en contacto con su esposa, Tamara Gorro, le mandó un mensaje a través de redes sociales.

“Ella siempre conmigo, pase lo que pase... Te amo mucho mi amor. GRACIAS”. En la publicación, se ve como el defensa del Valencia usa cubrebocas especial, mientras observa a su esposa través de un ventana.

Por su parte, la modelo española le respondió por la misma vía con un mensaje de apoyo: “Con positividad mi amor. Lo que más me fastidia es que te voy a echar de menos estando juntos en casa”.

"No me voy a volver loca pidiendo la prueba, estoy bien, no hay que colapsar el sistema y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan", señaló en Instagram.