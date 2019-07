Argentina y Chile, por el tercer lugar de Copa América

Argentina y Chile vuelven a verse en el último fin de semana en Copa América, pero en el día menos deseado.

Protagonistas de las dos previas finales del torneo continental, argentinos y chilenos se miden por el premio de consolación: el tercer lugar.

¿Tienen ganas de jugarlo?

En lo que respecta a la selección chilena, su volante Arturo Vidal, quien se quedaría en el banquillo por una dolencia, no ocultó indiferencia: “Si lo miramos fríamente, no hay muchas ganas de jugar por el tercer lugar. No tiene ninguna importancia, sino que es para cumplir simplemente”.

Incluso, el entrenador de los andinos, Reinaldo Rueda, dudó en contar con Vidal.



Cierto, es un trámite de rigor que genera tibio interés, luego del revés anímico de caer en las semifinales. Pese a rendir su mejor partido de todo el torneo, Argentina perdió 2-0 ante el anfitrión Brasil. La derrota prolonga la sequía sin títulos de la Albiceleste, un maleficio de 26 años. También mantiene “en cero” a su astro Lionel Messi, quien tenía seis años cuando se ganó la Copa América de 1993.

Pero fue el técnico Lionel Scaloni quien reafirmó el malestar: “De alguna manera hay que dar vuelta a la página, de alguna manera nos sentimos dolidos y perjudicados. Hay que levantarse y jugar”.

Scaloni también mencionó que seguirá al frente del equipo hasta el 30 de diciembre. “En caso de no continuar, lo que queda es una buena base para el sucesor. Es importante mantener la imagen”.

En Argentina deberán hacerse dos cambios obligados, por acumulación de amarillas, con el volante Marcos Acuña y el delantero Lautaro Martínez. Se conjetura que Paulo Dybala ingresará por Martínez en el ataque y Giovani Lo Celso jugará por Acuña.



Mientras que Chile afronta el compromiso por el último puesto del podio sintiendo que debería estar en Río de Janeiro, al ser considerado ampliamente favorita.

Cabe recordar que Chile conquistó sus primeras dos coronas internacionales dándose el gusto de vencer a su vecino en finales consecutivos, ambas por penaltis. La primera fue como local en 2015 y al año siguiente en la edición del Centenario en Estados Unidos, con Messi fallando uno de los remates en la tanda desde los 12 pasos.

