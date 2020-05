Jorge Sánchez, defensa del Club América, dejó ver que seguirá en pie de guerra por recuperar la lateral izquierda, luego de una serie de errores que lo fueron relegando a la banca.

“(El momento más difícil), la final reciente, son cosas que pasan y uno siempre quiere todo en color de rosa, pero fue un momento difícil que me pasa por la cabeza, no me voy a dejar de equivocar, todos nos arriesgamos a esto, no queda de otra que seguir trabajando y creer en ti”, expresó Sánchez, en un video publicado por las Águilas.

Sobre la responsabilidad de portar la camiseta azulcrema, el defensa de 22 años de edad dijo que “el América es un equipo grande, debes estar a la medida, entrenar al doble para rendir, que la gente esté contenta, porque se merecen respeto, ellos pagan un boleto de entrada y debes dar lo mejor de ti”.

En el Clausura 2020 -torneo cancelado por la pandemia de coronavirus-, Jorge jugó cuatro de los 10 partidos (272 minutos), aunque también tuvo actividad en la Liga de Campeones Concacaf.

Sobre sus metas en el futbol, Sánchez Ramos fue claro en dos cosas: Selección Mexicana y jugar en Europa.

“Jugar con la Selección Nacional es una responsabilidad grande, uno trabaja para eso. Sueño con ir a Europa, ir al Mundial (Qatar 2022), hacer carrera larga en Europa, es mi meta”, concluyó el nacido en Torreón, Coahuila.

