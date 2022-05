Tom Brady será analista en Fox Sports cuando se retire de la NFL

El primer ejecutivo de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, anunció este martes que el quarterback Tom Brady , considerado el mejor jugador de la historia de la NFL de fútbol americano, será analista principal de su cadena de televisión una vez que se retire.

"Nos complace anunciar que, inmediatamente después de que termine su carrera como jugador, el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en Fox Sports como nuestro analista principal", informó Murdoch a través de un comunicado.

La información fue compartida por Brady en sus redes sociales en las que el pasador mostró su entusiasmo por esta nueva faceta, aunque ponderó la misión que tiene con los Tampa Bay Buccaneers para la temporada 2022.



"We are pleased to announce that immediately following his playing career, 7-time Super Bowl Champion Tom Brady will be joining us at @FOXSports as our lead analyst. pic.twitter.com/fJTOQJ9BwM

