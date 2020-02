Mahomes vence la maldición del videojuego Madden

Patrick Mahomes destrozó la maldición del videojuego Madden.

La estrella de los Chiefs de Kansas City se convirtió en el primer quarterback en salir en la portada de la edición 20 y coronarse esa misma temporada en el Super Bowl.

El pasador lideró el camino para el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia y primero en 50 años. A pesar de que sí sufrió una lesión a la mitad de la campañas, Mahomes regresó y tuvo unos Playoffs históricos, con tres remontadas, y el título de la NFL.

El otro jugador en salir en la portada del videojuego fue Rob Gronkowski, quien apareció en la edición 17 y ganó el SB LI; sin embargo, estuvo lesionado y no jugó ese cotejo.

.@PatrickMahomes and Damien Williams came up clutch on the biggest stage. #SBLIV@Chiefs | #HaveADay | #ChiefsKingdom (by @pizzahut) pic.twitter.com/if1qgib0pG

— NFL (@NFL) February 3, 2020