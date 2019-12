La policía de Nashville anunció la captura de Michael Mosley, principal sospechoso de un doble homicidio que incluyó el de Clayton Beathard, hermano menor de C.J. Beathard, quarterback de los 49ers de San Francisco.

Mosley enfrenta dos cargos de homicidio por la fiscalía de esa ciudad, luego de que el viernes por la noche se realizara una trifulca en un bar de Nashville. Mosley, de 22 años, supuestamente apuñaló en repetidas ocasiones con un arma blanca a Beathard, quien falleció en el lugar. También habría repetido el mismo modus operandi con otro hombre, quien también murió.

El sospechoso enfrenta un tercer cargo, intento de homicidio, por atacar a un tercer sujeto.

Mosley fue capturado el miércoles por la tarde en Condado Cheatham, una localidad a 50 minutos en auto al oeste del centro de Nashville, de acuerdo al informe policial. Posteriormente fue trasladado al condado de Davidson, donde se mantendrá en custodia.

Thank you, too, to Cheatham County Sheriff Mike Breedlove & his team for the help in the Mosley search & apprehension. pic.twitter.com/XiFG0JoEcn

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2019