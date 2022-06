Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, estuvo como invitado en el programa El Chiringuito donde le cuestionaron sobre no lograr el fichaje de Kylian Mbappé al cuadro merengue y afirmó que fueron factores externos.

“La presión que más le ha podido afectar a Mbappé es la presión política, no es fácil que te llame el presidente de la República (Emmanuel Macron)”, dijo Pérez.

Florentino no le recrimina al futbolista francés por el contrario entiende la situación que vivió el joven francés, “Supongo que el dinero y digamos el liderazgo en cuanto al proyecto deportivo todo eso junto hace cambiar de opinión”.

De hecho, recordó que "(Mbappé) Lleva diciendo toda la vida que su sueño es ser jugador del Real Madrid y al final se considera muy bloqueado para cumplir su sueño".



Aunque el presidente del equipo merengue no ve que algo similar ocurra en el futbol español.

“Desde el 2000 que estoy aquí no hay un antecedente que el presidente te llame y que lo diga públicamente, aquí no cabe que el rey de España llamara a un club”, expresó durante la charla.

Ante la posibilidad de volver a negociar con Mbappé para intentar ficharlo en unos años, Florentino Pérez fue claro.

“Pueden venir los jugadores que entiendan que el club está por encima de todos”, sentenció.



EL TEMA DE HAALAND

Erling Haaland es nuevo jugador del Manchester City, aunque hace unos meses se difundió que el Real Madrid preguntó por el delantero, ante esta situación Florentino Pérez negó que concentrarse en Mbappé haya provocado que perdieran al noruego.

“Haaland no tiene nada que ver, tenemos al mejor centro delantero del mundo (Benzema) y era incompatible en este momento, es un magnífico jugador, pero no lo vamos a traer para tenerlo en la banca”, respondió el presidente del club Merengue.



¿ZIDANE NUEVO DT DEL PSG?

La prensa francesa ha colocado a Zinedine Zidane como nuevo entrenador del París Saint-Germain, el exseleccionado francés fue campeón con el Real Madrid tanto como jugador como técnico, aunque esto no le preocupa a Florentino.

“Yo no he hablado con él, yo siempre he leído que era un hombre del Real Madrid, una leyenda, igual de la Selección Francesa, pero también podemos cambiar de opinión”, afirmó el directivo.

LEE TAMBIÉN: El gobierno mexicano quiere llevar seguridad al Mundial Qatar 2022