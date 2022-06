El Verdugo Guarneros busca consagrarse en Francia

Hugo Guarneros ha hecho de Europa el lugar idóneo para seguir con su aventura como pugilista. Dos citas triunfales en Inglaterra han forjado su camino en los años recientes. En 2020, logró la hazaña de destronar a Tommy Frank en Sheffield, meses después volvió a ese lugar para defender el fajín mosca intercontinental de la FIB ante el mismo rival.

El destino lo llevó de nuevo al Viejo Continente en busca del cinturón supermosca de la Asociación Internacional de Boxeo, de nuevo va como víctima, de nuevo busca sacar la casta ante Georges Ory, este jueves en la arena Iceparc en Angers, Francia.



"La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado y, sobre todo, con todas las ganas de ser campeón", comparte Guarneros, vía telefónica. Un reto que buscará confiado en la preparación que logró para este combate, "esta vez pudimos hacer una mejor preparación, tuvimos cuatro meses de preparación.

Guarneros va por su vigésimo triunfo como profesional y aguarda una batalla peligrosa. "Será una pelea muy dura, más que nada porque (Georges Ory) es zurdo, y estamos invadiendo una categoría arriba del mosca, vamos en 115 libras, el reto es muy grande y como tal lo estamos afrontando muy bien, con una buena preparación".

Lo cierto es que más allá del resultado del combate, el poblano de nacimiento acepta que pelear lejos de México lo beneficia en muchos sentidos, "sobre todo cuando hablamos del tema económico, en México pagan muy poco y en otros lados pagan bien, me ha ido muy bien, no me quejo y todo esto es gracias al trabajo".

Aliado a su esposa y a Miguel Ortiz, pareja que unen esfuerzos para entrenarlo, Guarneros reitera que la preparación que ha hecho debe hacer la diferencia a su favor. "Va a ser una guerra, van a sentir lo que es un mexicano ahí arriba, el chavo tiene buen repertorio, pero nosotros más… y las ganas, lo que nos caracteriza son los que ya conocen muchos, vamos a salir con todo".

Ganar por nocaut no lo inquieta, "no lo busco, pero está en el aire el nocaut, puede ser por parte de ambos, vamos a trabajar round por round para poder lograr el nocaut".