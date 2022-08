El hijo del Canelo Álvarez ya es entrenado por Eddy Reynoso

A mes y medio de enfrentar al kazajo Gennady Golovkin, combate en el que expondrá sus cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB), Saúl Álvarez tiene a un ayudante muy especial en el gimnasio.

Saúl Adiel, hijo del "Canelo", ha estado presente en varios de los entrenamientos y ha demostrado que pese a sólo tener cuatro años de edad, ya muestra sus dotes boxísticos, entrenando con Eddy Reynoso, quien es el entrenador del tapatío.

La presencia de Saúl Adiel le ha dado un toque distinto a las sesiones del todavía considerado mejor libra por libra del planeta.



¿Cuándo será la próxima pelea del Canelo Álvarez?

La primera pelea terminó en empate y luego Saúl “Canelo” Álvarez ganó por decisión dividida en la revancha.

¿Será el momento para que un nocaut en el tercer capítulo tercie de una vez por todas la feroz rivalidad entre el astro mexicano y Gennady Golovkin?

“Desde el primer asalto voy a salir a buscar mi pelea, buscar el nocaut", dijo Álvarez el martes en una entrevista con The Associated Press. “Tendré que arriesgar. No tengo otra. Busco la grandeza".