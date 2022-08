Cruz Azul no está en deuda con su afición, reconoce Jaiber Jiménez

La estrepitosa derrota que sufrieron contra el América marcó un parteaguas en Cruz Azul. Desde ese momento el resto de partidos del Apertura 2022 los enfrentarán como si se tratase de una final.

“Después de lo que pasó contra América, de aquí en adelante todos los partidos son finales No podemos distraernos, no perder el enfoque, mismo que nos hará seguir adelante. Lo que queremos es ganar cada partido y cada uno con la mentalidad de querer sobresalir como equipo”, declaró Jaiber Jiménez en conferencia.



La Máquina marcha en la decimoquinta posición con apenas once unidades, pero el lateral izquierdo reconoce que no están en deuda con sus aficionados, “Este equipo siempre está acostumbrado a dar buenas versiones. Hace año y medio fuimos campeones y fue algo que nadie esperaba. Estar en deuda no tanto. Tal vez fue un tropiezo grande contra América y eso hace pensar que estamos en deuda, pero siempre estamos dando lo mejor de nosotros y cada partido salimos con la ilusión de querer ganar porque este equipo se merece ganar”.

De la mano de Raúl Gutiérrez, Jaiber Jiménez volvió a tener minutos en el máximo circuito después de más de un año de no hacerlo. Fueron momentos complicados, aunque sus ganas de trascender con Cruz Azul hicieron que no tirara la toalla.

“Se dio la oportunidad que venía buscando desde hace mucho tiempo. Lo importante que nunca dejé de trabajar, no he perdido el enfoque de lo que he querido aportar al equipo y la confianza del ’Potro’ Gutiérrez ha sido mucha. Jugué dos partidos con él en la Sub-20 y eso influyó mucho para darle confianza al profesor y estoy muy agradecido”, finalizó.