La temporada de Sergio Pérez en Red Bull ha sido una de las mejores en toda su trayectoria como piloto de la Fórmula 1. Ha estado en seis ocasiones en el podio, se encuentra en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos y también ha sido clave para los logros que ha tenido Max Verstappen en esta campaña.



Sin duda, el piloto mexicano ha demostrado su gran capacidad y eso a Red Bull le ha ayudado para ser la escudería dominante hasta el momento, es por eso que a través de sus redes sociales elogiaron al tapatío.



Taking a day to appreciate our favourite Mexican Minister of Defence pic.twitter.com/TFJPb1h0Fx

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 17, 2022