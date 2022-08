La temporada de la Fórmula 1 pinta para ser una de la mejor para Sergio ‘Checo’ Pérez, actualmente se coloca como tercero del campeonato de pilotos con 173 puntos.

El mexicano se encuentra por arriba del histórico Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, escudería que es tercera del campeonato de constructores.

Hamilton en la temporada 2021 fue superado por el piloto de Red Bull, Max Verstappen y tras el resultado el piloto británico mantuvo en suspenso su continuidad en el máximo circuito.



Por ello se rumoró del retiro del piloto británico y que Mercedes había buscado contratar a Checo Pérez, ante esto Toto Wolff, jefe de la escudería lo descartó.

“Es un completa ca… Nunca he llamado a Checo Pérez. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto. Así que nada de esto es cierto”, comentó.

Wolff agregó que tras el final de la temporada pasada no perdió contacto con Hamilton, por el contrario acordaron querer mejorar y permanecer juntos en el equipo.

Hamilton y Checo Pérez regresan la próxima semana a la acción, se acabó el descansó en la Fórmula 1 y deben de prepararse para el Gran Premio de Bélgica.