Canelo Álvarez deja a los mexicanos con ganas de una gran pelea

Gilberto “Zurdo” Ramírez (44-0, 30 KO's) enfrentará a Dmitry Bivol (20-0, 11 KO's) por el cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 5 de noviembre. En caso de ganar, la revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez tendría que esperar, pero ¿habría pelea entre mexicanos?

Saúl Álvarez descartó medirse al “Zurdo” Ramírez por el título de la AMB. Como lo ha mencionado con anterioridad, el ‘Canelo’ descarta pelear contra mexicanos, por lo que el combate ante su compatriota no se daría, a pesar de los deseos de la afición tricolor.

“No. Si el ‘Zurdo’ gana, no quiero pelear con mexicanos. Pienso que el ‘Zurdo’ tiene muchas chances de ganar. Quiero que gane. Si gana yo quiero la revancha con (Dmitry) Bivol. No lo sé”, declaró el peleador jalisciense ayer en su entrenamiento abierto a la prensa.

Sin embargo, Gilberto Ramírez mostró otra postura y no descarta medirse al ‘Canelo’ Álvarez próximamente, con o sin fajín.

“Bueno, no sé realmente lo que está pensando, ni su equipo. Pero la gente quisiera ver esa pelea y tal vez suceda, o tal vez no, ya veremos. Ahorita sólo me enfoco en la pelea por el título y después quiero pelear contra más gente (ganadora) y eso es todo lo que importa en este momento”, dijo en entrevista con IFLTV.

Pelea personal ante Gennady Golovkin

Saúl Álvarez explicó lo que significa el combate ante Gennady Golovkin y le puso la etiqueta de personal, tras las declaraciones que ha realizado el kazajo.

“Ha hablado mucho de mí, desde la segunda pelea habla mucho de mí. Se ha covnertido en algo personal, se ha metido conmigo, con mi familia y lo ha hecho personal” aseveró el Canelo.