Boxeador Errol Spence Jr, sale volando de su auto, video del aparatoso accidente

El boxeador estadounidense, Errol Spence Jr, se encuentra grave en un hospital luego de chocar en su Ferrari. En redes sociales se filtró el video del momento del aparatoso accidente.

Los reportes indican que el libra por libra sufrió el accidente debido a la alta velocidad a la que iba el auto deportivo en las calles de Dallas, situación que envió al Spence en estado crítico a una clínica en la que pelea por su vida.

El lujoso vehículo volcó varias veces cerca de las 3:00 AM en el Riverfront Boulevard.

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA

— J.D. Miles (@jdmiles11) October 10, 2019