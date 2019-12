Julio César Chávez Junior dio una decepcionante actuación en Arizona, al perder por nocaut técnico en el quinto round ante el estadounidense Daniel Jacobs, quien tuvo un estreno exitoso en el quinto episodio.

Chávez Jr. tomó la iniciativa de la pelea, tratando de ir al frente con algunas combinaciones de golpes que no encontraron a Jacobs, aunque sí logró conectarle un recto que hizo para atrás al estadounidense, quien venía prácticamente de un año sin pelear.

El mexicano comenzó dominando el combate, más por su iniciativa de ir hacia el frente que por el daño que le causó al norteamericano, quien no se mostraba cómodo en el ring. Pero eso duró poco, porque en el tercer episodio el estadounidense al fin soltó sus golpes. Conectó un upper que lastimó a Chávez Jr. en el hígado, luego lo conectó con un recto y otro upper para comenzar a emparejar el combate.



Pandemonium as Chavez Jr leaves the ring. Bottles. Cans. Everything being tossed.#jacobschavez pic.twitter.com/ag6Mbu66eD

— Charlie Moynihan (@MoynihanCharles) December 21, 2019