Estrella del boxeo no quiere a profesionales en olímpicos

La apertura para que boxeadores profesionales puedan participar en los Juegos Olímpicos ha generado mucha controversia. Y varias estrellas de este deporte se han externado al respecto.

Entre ellos se encuentra Lennox Lewis, exfigura de los pesos pesados, quien mostró su inconformidad en redes sociales.

“Los boxeadores profesionales NO deberían pelear en los Juegos Olímpicos contra los pugilistas aficionados. Alguien podría lastimarse gravemente. No JUEGAS al boxeo como muchos otros deportes olímpicos. Esta es una muy mala idea”, escribió en Twitter.

Lesancionaráwis se une a las voces que están en contra. Incluso el mismo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), señaló que pedirán al Comité Olímpico Internacional rectificar la decisión.

Además mencionó que el CMB a los boxeadores profesionales que acepten pelear en los olímpicos.

Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents

— Lennox Lewis (@LennoxLewis) October 10, 2019