Miguel Castro, pitcher relevista de los Orioles de Baltimore quién se encontraba de vacaciones y preparándose para la próxima temporada de Grandes Ligas, fue asaltado con arma de fuego por dos personas mientras se dirigía al estadio para realizar su entrenamiento.

En una historia de su perfil de Instagram, Castro comento que los sujetos le quitaron su cadena e intentaron darle un disparo pero la pistola se atoró haciendo que el tiro saliera desviado. Además de mostrarse molesto por la inseguridad que vive la República Dominicana. De donde es originario.

“Casi pierdo la vida por dos analfabeto que se me tiraron llegando al play que iba a entrenar y me quitaron mis cadena en pleno play que iba a entrenar casi me dan un tiro por la gracia de Dios se le encasquillo y la bala rebotó estoy vivo por la misericordia de Dios”. Fue el mensaje del jugador

Por su parte los Orioles dieron a conocer su postura mediante un comunicado de prensa donde menciona que esta en contacto con él además de agradecer su bienestar. Además de que la agencia también emitió un comunicado en relación al hecho.

“Miguel esta bien, esta impactado pero se siente afortunado de seguir vivo y agradece a todos por su apoyo. Él continuará usando esta plataforma para ser un ejemplo a seguir”.

Castro llegó a los Orioles proveniente de los Rockies de Colorado en abril de 2017.