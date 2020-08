Astros y Athletics honran a Jackie Robinson y se retiran del campo

Los Astros de Houston y los Athletics de Oakland extendieron la gama de protestas por violencia racial y optaron por no disputar su juego de esta noche.

Ambas escuadras tomaron el campo del Minute Maid Park, con el único objetivo de honrar a Jackie Robinson, el hombre encargado de derribar la barrera de la raza en las Grandes Ligas.

73 años después de que el mítico ‘42’ debutara con los Dodgers de Brooklyn en la Gran Carpa, se presentó, quizá, el homenaje más coherente que se le ha rendido.

Como es tradición en el ‘Jackie Robinson Day’ –trasladado del 15 de abril al 28 de agosto por la contingencia-, todos los equipos programados en MLB se presentaron con el ‘42’ en la espalda para sus respectivos duelos.

Las plantillas de Houston y Oakland, sin embargo, no efectuaron el primer lanzamiento. Colocaron dos franelas conmemorativas y una con la leyenda ‘Black Lives Matter’ en el plato de home, para luego retirarse.

Con éste, son 11 juegos los que se han pospuesto en las Grandes Ligas a modo de protesta en los últimos días. Hoy, se suspendió también la doble cartelera entre los Twins y los Tigers, pero el motivo fue la incesante lluvia en Detroit.

A’s and Astros place No. 42 jerseys on home plate with a Black Lives Matters shirt and walk off the field to protest police shooting of Jacob Blake.

No game tonight.

(via @NBCSAthletics)pic.twitter.com/MhK1T0ve0e

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 29, 2020