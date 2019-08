Asesinan a hijo, esposa y suegra de joven pitcher de los Rays

VIRGINIA.— La esposa, el hijo pequeño y la suegra del prospecto de pitcheo Blake Bivens, de las Rays de Tampa Bay, fueron asesinados en un triple homicidio en Virginia.

Emily Bivens, su hijo Cullen de un año y su madre fueron encontrados muertos en una casa en Keeling, Virginia, informaron las cadenas WSET y ESPN.

El joven Matthew Bernard, el hermano adolescente de Emily Bivens, fue arrestado más tarde y acusado de tres cargos de asesinato en primer grado.

Bernard fue detenido después de que una persecución de una hora terminó en un extraño enfrentamiento.



