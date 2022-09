América: Álvaro Fidalgo lanza contundente mensaje previo al Clásico Nacional

Desde que América y Fernando Ortiz comenzaron su buena racha en el torneo Apertura 2022, el de ayer ante Santos Laguna fue uno de los partidos más flojos para Álvaro Fidalgo y el equipo en general.

Sin embargo, en palabras del futbolista español, las Águilas demostraron algo más: “tener huevos y ADN americanista”.

“Demostramos que también tenemos huevos porque el partido se puso 1-3 y no dejamos de insistir que es parte del ADN del América y por muy abajo que estemos debemos meter. Aun así me quedo con cosas que hicimos mal porque debemos corregir y hay dos días para hacerlo antes del Clásico; los Clásicos son diferentes y no importa como llegue un equipo”, declaró el volante de las Águilas.



Fidalgo vivirá su tercer Clásico Nacional con las Águilas y ya sabe lo que representa enfrentar a las Chivas.

“En los Clásico hay otro tipo de emociones y da igual cómo se llegue porque son juegos emocionales y hay que salir a ganarlo como siempre y mostrar cómo se juega un Clásico”, advirtió el español de 25 años.

Empate ante Santos, golpe de realidad para el América

Álvaro Fidalgo reveló lo que Fernando Ortiz les dijo tras el empate (3-3) ante Santos Laguna. Un golpe de realidad es como lo tomaron las Águilas, después de ver terminado su récord de victorias en fila.

“Fue lo que nos dijo Tano que al final es un golpe de realidad porque llevábamos nueve fechas al hilo ganando y hoy es un golpe de realidad de que no siempre se gana, que los pequeños detalles marcan la diferencia y eso es lo que debemos aprender. Yo también debo aprender porque fallé en el tercer gol,me quedé parado y de todo se aprende y esto nos enseña ganar también es difícil”, concluyó Fidalgo.

