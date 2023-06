Dicen que no hay pena que cien años dure, como bien saben los seguidores de Breitling. La firma ha lanzado en los últimos años ediciones limitadas de su cronógrafo Top Time. La primera dedicada a la firma de ropa Deus Ex Machina (2021, aunque después hubo otra tirada con un acabado diferente) y la segunda a la mítica firma de motocicletas Triumph (2022). Ambas eran de carácter limitado y muchos fueron los aficionados que se quedaron sin la oportunidad de disfrutar de estos relojes. Para ellos, la espera ha terminado. Breitling recupera ahora estos dos modelos, con el importante añadido de venir acompañados del movimiento manufactura Calibre 01.

El resultado es igual que si Breitling hubiera incorporado un turbo a los motores de estos dos relojes. Poca presentación necesita hoy en día el Calibre 01. Lanzado en 2009, este movimiento supuso la vuelta de Breitling a la fabricación de mecanismos propios después de décadas. Como no podía ser de otro modo, el primer movimiento propio de Breitling era un cronógrafo, con un diseño muy resistente, y cronógrafo equipado con rueda de pilares y embrague vertical. El Calibre 01 llamó la atención en su momento por su alta reserva de marcha (70 horas). Una magnífica medida que más tarde hemos visto incorporada a otros nuevos mecanismos que han llegado al mercado.

Cronógrafo invencible

La llegada del Calibre 01 confirma la pujanza de Top Time dentro del catálogo de Breitling. Este cronógrafo fue creado por Willy Breitling en los años 60 con el objetivo de encontrar un mercado entre una clientela más joven, más allá de sus clientes de aviación. Georges Kern recuperó esta colección y, de un modo muy inteligente, la convirtió en el vínculo de la automoción con Breitling, mucho mejor si hablamos de vehículos antiguos.

Top Time se ha convertido en la imagen de Breitling dentro del mundo de la automoción, tanto en coches clásicos como en motocicletas.

Top Time se ha destapado con un gran éxito. Así ha sido gracias a las sucesivas colaboraciones y ediciones especiales. Un éxito que ha motivado a la compañía a subir el nivel técnico de la colección y equipar sus relojes con los movimientos manufactura de la casa. Primero fueron los integrantes de la colección cápsula Classic Cars y ahora llegan estos dos Deus Ex Machina y Triumph. Un espíritu manufactura de los nuevos Top Time, bien simbolizado en la sustitución de los anteriores fondos macizos por ventanas de zafiro.

Cambios estéticos

Además de incorporar el calibre manufactura de Breitling, los nuevos Top Time Deus Ex Machina y Triumph muestran pequeños cambios estéticos respecto a las versiones precedentes. En el caso del Top Time Deus Ex Machina, la novedad más evidente es la incorporación del tercer cuadrante para la indicación de las horas del cronógrafo. Es una decisión que puede ser controvertida para algunos seguidores de la marca. La primera edición del Deus Ex Machina tenía un formato bicompax, muy acorde con el carácter vintage de la pieza.

La nueva version del Breitling Top Time manufactura, edición Deus Ex Machina, rompe con la anterior al incorporar un tercer cuadrante. El fondo visto permite disfrutar del movimiento manufactura Calibre 01.

Otros cambios relevantes es el paso de una carátula color crema a una negra. Una apuesta por estilo monocromático que también se ha visto reflejada en la desaparición de ciertos toques de color. Se mantiene el acabado rojo de la aguja del cronógrafo y la escala taquimétrica, así como la leyenda In Benzin Veritas, el lema de la firma Deus Ex Machina. Por otra parte, todas las escalas del cronógrafo ofrecen un acabado más técnico y fácil de leer. Se supone que el Top Time Deus Ex Machina es un reloj para que los motociclistas cronometren sus carreras, y este nuevo diseño así lo permite.

La nueva version del Breitling Top Time manufactura, edición Deus Ex Machina, rompe con la anterior al incorporar un tercer cuadrante. El fondo visto permite disfrutar del movimiento manufactura Calibre 01.

La edición Triumph sí que mantiene mayor similitud estética con la versión ya conocida. El color azul celeste vuelve a ser el protagonista de la esfera, acompañado para la ocasión de un acabado en forma de pajarita, bautizado como carátula del zorro por los seguidores de Breitling. También se mantiene la disposición bicompax, muy elegante gracias al acabado en negro de los contadores. Solo los más detallistas descubrirán los mínimos cambios estéticos entre una edición y otra. Pequeñísimos, como decimos: los indicadores cuadrados de la escala de minutos (antes blancos y ahora negros) y el ajuste de la escala taquimétrica, donde desaparece la flecha de la anterior versión.

El Breitling Top Time manufactura, edición Triumph, mantiene la estética de la anterior edición, uno de los grandes éxitos de Breitling en los últimos años.

Un cronógrafo versátil

Las características técnicas de ambos relojes se mantienen prácticamente iguales, aunque con una importante mejora que ya citaremos más adelante. Tanto el Top Time Deus Ex Machina como el Triumph están fabricados en acero, con un diámetro de caja de 41 milímetros. También son casi un milímetro más finos que los anteriores, aunque siguen teniendo generoso grosor que los lleva a destacar en las muñecas. Como ya hemos dicho antes, la llegada del calibre B01 ha dado pie a los diseñadores de Breitling a abrir el fondo de la caja y mostrar las bondades de su maquinaria. La incorporación del fondo de zafiro podía llevarnos a pensar que el Top Time ha perdido cualidades herméticas. Todo lo contrario: estas dos nuevas referencias alcanzan una hermeticidad de 100 metros, que supera por mucho los 30 metros de anteriores versiones.

Los dos relojes se acompañan de una correa de piel de becerro perforada. Existe la opción de un brazalete de acero tipo malla milanesa con cierre desplegable.