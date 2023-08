¿Yeri Mua no se ha recuperado totalmente tras su salida del hospital? Fans externan sus buenos deseos

La influencer Yeri Mua volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no fue por un escándalo, sino que encendió alarmas por su estado de salud.

La veracruzana ha mantenido en alerta a sus millones de seguidores en redes sociales.

Yeri Mua compartió, el pasado miércoles 16 de agosto, una publicación en la que se le ve en una cama de Hospital, y describe lo siguiente:

"Me internaron chicos, hace rato intenté ir a la Uni y empeoré (...) pongan primero su salud porque siempre pongo otras cosas como prioridad y ahora mi cuerpo está respondiendo así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles que me está pasando. Las quiero"

Aunque hasta el momento se desconoce qué problema de salud tiene, ha mencionado que se trata de uno de sus riñones.

"Ahora resulta que soy la señora que le duele el riñón, me duele cuando grito, cuando me río o cuando hago corajes", comentó en una de sus historias.

¿Yeri Mua no ha mejorado desde que la dieron de alta?

El día de ayer, la creadora de contenido compartió en sus historias que la dieron de alta del nosocomio donde se encontraba internada.

También mencionó que se siente mejor, e incluso se puso uñas acrílicas “para darse ánimos”.

Más tarde, subiría una foto a su cuenta de Facebook en donde describe que vomitó sangre.

Pese a lo anterior, reveló que su médico le dijo que todo estaba bien; no obstante, sus fans se mantienen al pendiente. Le han comentado mensajes positivos como “Recupérate pronto” o “Cuídate mucho piensa más en ti que en los demás, nosotras las fieles estamos aquí para ti también”.

Yeri, como también es llamada, dio a conocer que no se sentía mal hasta que vomitó sangre.

"No me sentía mal, sólo me dieron ganas de vomitar, pero estaba bien", describió.

También compartió a sus seguidores que los médicos le recomendaron guardar reposo, y llevar una dieta estricta en la que no puede tomar refresco, ni jugos, sólo agua.

"Casi solamente voy a tomar agua simple", comentó la influencer.

Según lo anunció, en el transcurso de estos días hará un Live para explicar qué es lo que padece, y si se trata de algo temporal.

¿Yeri Mua cuenta con pocos amigos?

Dada la situación en la que se encuentra, la influencer generó más polémica al comentar que ahora sabe quiénes son sus verdaderos amigos.

"Ahora que estuve enferma me di cuenta quiénes son los que son reales y quiénes andan nada más ahí cuando necesitan algo de mí. Gracias a los que me mandaron mensaje y se han preocupado por mí ", compartió en sus redes.

Yeri Mua, comentario de Tw. Foto: Redes







