… y para Silvia, vender Tupper es motivo de orgullo

Hace unos días, se desató una fuerte polémica en el deporte mexicano. La capitana de la Selección Nacional de Natación Artística, Nuria Diosdado, alzó la voz ante el problema de la falta de apoyo a los deportistas nacionales.

Diosdado negó las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en una de sus conferencias matutinas, cuando aseguró que el gobierno cubrió parte de los gastos del viaje para que las nadadoras compitieran en el mundial de Egipto.

La deportista resaltó en entrevista con W Deportes que desde hace meses no reciben apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y que los recursos para el viaje salieron de la colaboración con una marca y el financiamiento de los empresarios Arturo Elías Ayub y Carlos Slim.

La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, debía dar explicaciones, y así lo hizo. Pero sus palabras indignaron aún más, pues dijo que las deportistas supuestamente son deudoras y que si quieren más recursos los pueden obtener de la venta de productos por catálogo.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware (...) pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, expresó Guevara en la entrevista.

Las palabras que la exatleta utilizó para desprestigiar a las competidoras tuvieron el efecto contrario. En la cuenta de Twitter de Tupperware México se publicó un mensaje de apoyo a las nadadoras, en el que la marca aseguró que está dispuesta a escucharlas y ayudarlas.

Tupperware, una fuente de ingresos importante: emprendedora

En entrevista con EL UNIVERSAL, la líder vanguardia de Tupperware, Silvia Arcelia Ramírez, detalla lo que para ella significa ser vendedora de la marca y asegura que no le ofenden las declaraciones de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

“No me ofende, ya que vender Tupperware es para mí un orgullo. En esta empresa he podido encontrar un trabajo que me permite salir adelante sin descuidar a mi hija. Además, puedes ganar viajes nacionales e internacionales, tener prestaciones de ley, un auto último modelo cada tres años, bonos, incentivos, etcétera. Yo soy ejemplo de esto. Nadie me lo contó, yo lo vivo día a día”.

Silvia también comenta que la venta por catálogo es un gran apoyo para la economía de los hogares mexicanos y aconseja a las personas que estén buscando un ingreso extra que se acerquen a este método de venta.

“Tengo la dicha de ser líder de una unidad en Tupperware, la cual la conforman desde personas con doctorado, profesionistas, estudiantes, hasta amas de casa y todos se benefician (...) Si necesitas un ingreso extra, no lo dudes, acércate hoy día a la venta por catálogo”, dice la emprendedora.

Por último, opina que las palabras de Guevara no fueron las más apropiadas: “No se me hace la forma correcta de referirse al equipo de nadadoras, más cuando ella también estuvo en su momento en sus zapatos. Con sus palabras trata de humillarlas y hablando despectivamente no demuestra educación ni profesionalismo y más por el cargo que ostenta en la Conade”.