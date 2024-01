Wendy Guevara arremete contra detractor que criticó su fama: "gano lo que jamás verás en tu vida"

La influencer Wendy Guevara causó revuelo en redes sociales, luego de explotar contra un usuario de redes sociales que cuestionó su fama.

Por medio de Instagram, el usuario @hector_dc_ opinó sobre la fama de la ganadora de “La Casa de los Famosos”, la cual consideró como “pasajera”.

“Lo bueno que la moda solo es pasajera”, expresó el internauta, luego de que se publicara una imagen del Escorpión Dorado donde colocó la entrevista con Wendy en el top 10 con más de 2.2 millones de reproducciones.

Ante ello, la integrante de “Las Perdidas” arremetió contra el hombre, a quien tachó de “envidioso”, pues no la dejó contenta el comentario. Tengo redes desde el 2017 y gano lo que jamás verás en tu per… vida por envidioso”.

¿Qué planes tiene Wendy Guevara en 2024?

El pasado 28 de diciembre, la creadora de contenido explicó por medio de su canal de YouTube que tiene varios proyectos para este año, incluyendo shows en México.

Aunado a ello, habló de cómo se ha tenido que organizar para no abandonar sus redes sociales. “Aunque quisiera no puedo estar tan activa porque me canso y cuando descanso un día o dos, me voy de fiesta porque necesito, obvio porque estoy chava y la neta, para estar más activa en mis redes sociales le dije a Joel (mánager) no me metas tanto trabajo de shows”, comentó.

En tanto, indicó que será imagen de varias marcas y que espera imprimir su personalidad a los distintos comerciales que hará. “Mis propósitos de año nuevo son simplemente tener mucho trabajo, y uno quiere trabajo como una quiera, no quieres desgastarte, pero así es esto”.

Finalmente, dejó un mensaje para los reporteros de la farándula. “A personas que son periodistas o cosas así ni les contesto porque toda fama buena o mala te genera, hablan de ti y todo”.

