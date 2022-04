VIRAL. Camarero de Tulum se droga con ketamina que tomó de un huésped y en redes lo nombran Lordketa 

Totalmente drogado fue hallado un camarero de un hotel en Tulum que se tomó una sustancia llamada ketamina que era de un turista británico, quien publicó en redes sociales la historia.

El pasado 20 de abril un usuario en redes sociales identificado como Nick Thomson compartió que al llegar a su habitación encontró al empleado del hotel donde se hospedaba totalmente drogado ya que al parecer tomó una bolsa pensando que era éxtasis y la consumió.

“Solo volví del desayuno para descubrir que el trabajador de limpieza había encontrado mi bolsa de 'special k' … seguramente pensó que era ‘cowie’”, publicó en twitter y en un video en TikTok.



Nah one of my pals come back to this in his hotel room pic.twitter.com/aJbWM3qH1q

— Nick Thomson (@nickthomson_4) April 20, 2022