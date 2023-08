VIDEO: Taclean a Brincos Dieras en pleno show: “sentí que me tronó la costilla”

Brincos Dieras, “el payaso más irreverente” dio tremendo susto a sus fans en Torreón al resultar lesionado durante uno de los shows que ofreció en Torreón, Coahuila. Fue el propio comediante quién compartió un video del momento en que se lesionó.

A través de su cuenta de Instagram, Jean Carlo de 50 años, conocido como Brincos Dieras compartió una publicación en donde se le observa vendado del tórax mientras está recostado en una camilla.

Allí ofreció una explicación a sus fans de Torreón y pidió comprensión al público de Culiacán, Sinaloa, donde se presentaría días después, dado que resultó lesionado.

“¡Mi raza! ¡Estoy bien! Sí me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios sólo fue el golpe con medicamentos sale. Gracias a la raza de Torreón. Nos la pasamos con madre y ¡el show debe continuar! Nos vemos esta noche en Culiacán sólo pido su comprensión ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas posiciones con brincos, helicópteros. Muchas gracias (sic)”, se lee.

Pero no es la primera ocasión que Brincos Dieras es hospitalizado en fechas recientes. En julio de este año, el comediante incluso tuvo que cancelar dos shows en Estados Unidos, debido a que fue hospitalizado y obligado a permanecer en reposo obligatorio.

¿Qué le paso al payaso “Brincos Dieras”?

En el video compartido en la cuenta oficial de Instagram del “payaso más irreverente” se observa que un par de hombres comienzan a bromear con él en el escenario. Como parte de los juegos pesados, uno de ellos pretende someterlo, lo que provoca que éste caiga al piso.

Dos de las personas que se hallaban sobre el escenario se le lanzan encima. Aparentemente ese habría sido el momento exacto en el que fue lesionado, dado que grito en al menos dos ocasiones para pedir apoyo.

Cuando se logró incorporar con ayuda de otras personas explicó que sintió cómo le tronó la costilla.

Los hechos ocurrieron durante el show de Brincos Dieras en el Coliseo Centenario de Torreón. Sin embargo, el comediante ha continuado con sus espectáculos, según se aprecia en las publicaciones que ha realizado posterior al incidente.

Brincos Dieras agradece a sus fans por preocuparse por su salud. Foto: Instagram @brincosdierasofficial

¿Quién es “Brincos Dieras”?

Conocido como “el payaso más irreverente”, su nombre real es Jean Carlo y tiene 50 años. Es originario de Monterrey, Nuevo León y se hizo viral en redes sociales a raíz de un conflicto que tuvo con el esposo de una mujer que se hallaba entre su público.





