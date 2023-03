José Eduardo Rodríguez, conocido como Medio Metro, aclaró la reciente polémica en redes sociales donde se le ve subiendo al escenario para reencontrarse con Sonido Pirata; sin embargo, aseguró que terminó por bajarse debido a que Julián Ramírez “no quiso saludarme”.

Por medio de Twitter, el personaje de “El Chavo del 8” dijo que eran falsos los comentarios donde presuntamente la gente pidió que se bajara del escenario.

“En estos vídeos dicen que el público me bajó del escenario pero la realidad es que ante la actitud de Julián decidí bajarme porque él no quiso saludarme”, detalló.

Voy a aclarar lo que paso con sonido pirata en el escenario.

Abro hilo... pic.twitter.com/pgfBdBrlfb — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 23, 2023





Medio Metro explica qué sucedió en el "reencuentro" con Sonido Pirata

En la grabación se aprecia a Medio Metro subir al escenario junto a una integrante de Badabun, quien tuvo la idea del reencuentro.”La idea fue de Dulce Gipsy y Badabun de encontrarnos en este evento la verdad no estaba muy convencido pero acepté”.

“Desde que llegamos al evento la gente me pedía fotos y autógrafos y se los dí. Fue cuando subimos al escenario y Dulce le estaba tratando de hablar a Julián pero él no quiso incluso puso a una persona frente a ella para que no se acercara diciendo que estaba ocupado”, aseguró.

Medio Metro explicó que, en ningún momento fue agredido: “Yo estaba con mi público que en ningún momento me agredió o abucheo me estaba tomando fotos pero sí me molestó mucho como ignoraba a Dulce por lo que le dije vámonos este mono no quiere ni vernos y por eso me bajé del escenario y me fui con Fania”.

Por su parte, consideró que “Bocho y Cholondrina son lo único que lo levanta y ni porqué meta a más personajes, si ellos se van, no va a jalar gente por eso se fue el cara de Pug, porque sabía que él los estaba entrenando sin pagar lo justo”.

Asimismo, aseveró que es la última vez que se acerca al líder de Sonido Pirata. “Pero va Julián es lo que me gano por querer acercarme contigo pero es la última vez, mi pecho no es bodega diría un wey y por eso te digo que dejes de ser así de abusivo en los pagos; tu hija y tú se quedan con todo bien lo dijo la Pompis ya hasta mi reemplazo se dió cuenta”.

Finalmente, expresó: “Pero en fin Julián por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia por eso nunca llevabas dinero a tu casa pero en fin CHTPM”.











