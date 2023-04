VIDEO: Las emotivas palabras de Daniel Sosa a Ricardo O'Farrill antes de la denuncia en Instagram

Insisto no me gusta el chisme, me encanta. Aquí me encontré este video en donde Daniel Sosa le dice a Richie O’Farrill, “nada de este sueño hubiera sido posible, sino te hubiera tenido en mi vida”. ¿Y Daniel Sosa ignorándolo como #richieofarrill dice en su live? pic.twitter.com/Yv6VYvMgOB