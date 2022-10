VIDEO. Jóvenes que no ceden asiento a mujer con bebé en brazos; genera polémica en TikTok

Una mujer de pie que carga a un bebé en brazos mientras al menos cuatro jóvenes ocupan los asientos de un camión, es lo que se observa en un video publicado en TikTok por la usuaria @azucarvaja2122, el cual incluye el texto "juventud estúpida, hacen como que no la ven".

Es así como la chica que subió el material, quien de acuerdo con otros de sus videos habitaría en Tonalá, Jalisco, busca denunciar esta situación, la cual ha generado más de 6 millones y medio de reproducciones, así como más de 26 mil comentarios.

Esto ha generado opiniones divididas, y es que algunos usuarios consideraron que los jóvenes deberían ceder su asiento; dejaron comentarios como: "yo sí lo hago aunque esté muy cansada, ya que ir cargando un bebé es más complicado y más peso, eso habla de nuestra empatía hacia los demás".



Además de "claro que no es su obligación, pero yo creo que por educación deberían cederle el asiento. Acuérdense que también sus madres estuvieron así con ustedes", y "mi hija viene de la universidad siempre cansada y siempre da el asiento".

Sin embargo, también abundan las opiniones contrarias, y es que otros cibernautas señalaron que los jóvenes no estarían ocupando algún asiento reservado de la unidad: "creo que existen asientos amarillos, ¿o es mi imaginación?", y "ellos no están sentados en los asientos reservados para señoras con bebés".

Algunos más comentaron que los jóvenes podrían encontrarse cansados: "no es por apoyarlos, pero también estudio y trabajo y también es cansado, ya es cada quien", y "aunque sean jóvenes nadie sabe lo de nadie, muchos se paran desde muy temprano a trabajar y estudiar, también se cansan".

Otras personas resaltaron que ellos no abordarían un camión repleto de pasajeros si se hallaran en la situación de la mujer: "no es la juventud, es el transportista y sentido común. Si veo el camión lleno, no me voy a arriesgar a irme parada con un bebé en brazos", y "por eso siempre que salgo con mi bebé voy en taxi o en uber".

Mientras que la usuaria @viryalvarez2 publicó un comentario en el que se lee: "No puede ser... aparezco en la portada", el cual suma más de 8 mil reacciones y se ha interpretado como que ella sería una de las chicas que viajan sentadas.

