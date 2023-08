VIDEO: Jay de la Cueva revela en "Creativo" detalles de su personaje en Moderatto

Jay de la Cueva anunció su salida de Moderatto tras permanecer cerca de dos décadas con la alineación original. El grupo fue fundado en 1999 bajo el concepto del género glam y el rock alternativo.

Junto a Marcello Lara, Randy Ebright, Iñaki Vázquez, Elohim Corona y Javier Ramírez Gómez lideró los rankings de música en la década de los 2000, gracias a temas como “Ya lo veía venir”, “Sentimental” o “Mil demonios”.

En agosto de 2022 dio las principales pistas de querer emprender un proyecto en solitario y fue en el podcast “Creativo” de Roberto Martínez que compartió detalles sobre Brian Amadeus, el personaje que adoptó para Moderatto.

¿Cómo surgió Brian Amadeus de Moderatto?

Jay de la Cueva confesó en YouTube que Moderatto surgió con la idea de romper con los estereotipos de una banda tradicional. “La idea era hacer una antibanda y se justificaba desde el lugar diciendo es con humor, pero en realidad siendo nosotros”.

A los 21 años, el líder de la agrupación inventó a Brian Amadeus. De la Cueva se convirtió en un músico multifacético e incluso aprendió a tocar guitarra para meterse de lleno al rock.

“Yo represento una cosa para la gente, una película, y nada tiene que ver con lo que soy”, señaló sobre la identidad que construyó para saltar a la fama y que fue todo lo contrario a su personalidad.

“También me pasa en las redes sociales, me sentía un poco ajeno y como que hoy día es muy importante mostrarte. Y para mí siempre ha sido ‘muestro lo que quiero que se vea’, como la música que hago”, destacó.

Jay de la Cueva fundó Moderatto. Foto: Facebook

Jay de la Cueva y los desafíos en la música

El vocalista se vio limitado por el miedo a mostrar su verdadero yo en varias ocasiones. “En este momento yo estoy con ganas de aprender y de mostrarle a la gente y al universo en qué situación estoy musicalmente”, aseguró.

A los 18 años ya había lanzado materiales discográficos con varias agrupaciones, como Fobia y Molotov, esto le provocó una confusión generacional.

“Tocaba con gente de 32 años. Realmente me generaba un sentido de a dónde pertenezco (...) Me puse en una situación de tocar en una banda que musicalmente tal vez no tenía nada que ver conmigo, y yo me ponía a pensar qué es lo que quiero decir al mundo”, recordó.

Jay de la Cueva reveló que la música ha sido la manera en que se puede relacionar con el mundo. “En realidad, es el pretexto para poderme yo comunicar con la gente”.





