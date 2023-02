VIDEO: Influencer mete su auto eléctrico en arroz luego de inundación, ¿le funcionó?

Una de las creencias populares que envuelven a la electrónica es la que se refiere al arroz. Hay quienes suelen recurrir a este truco casero para reparar daños a dispositivos digitales, como el celular, una computadora o tablet.

Sin embargo, ¿realmente funciona? El youtuber Rich Rebuilds se aventuró a probar el hack, pero esta vez lo hizo con un auto eléctrico. “We fixed our flooded electric car by submerging it in 4200 lbs rice" es el título con el que bautizó su video.

Según lo narrado por el creador de contenido, el auto tuvo filtraciones de agua, lo cual provocó la aparición de humedad al interior. Por lo que recurrió a buscar una manera alternativa para arreglarlo.



Foto: Instagram @richiebkidd

¿Funciona el truco del arroz para reparar autos inundados?

El youtuber compró un Audi E-Tron dañado. Posteriormente, lo llenó varios kilos de arroz caducado, por supuesto, en su estado natural. Y es que, luego de la inundación, pensó que el vehículo sería una pérdida total, ya que se trataba de un móvil eléctrico.

Desde su garage, el influencer procedió a reunir los materiales y todo lo necesario para comenzar el procedimiento. Junto con su equipo, supervisó el estado del móvil y le encontró varias fallas, especialmente, en la batería de alto voltaje y los sistemas de enfriamiento.

Como primer método, Rich utilizó un gel de sílice para intentar secar los componentes, pero no sería suficiente para reparar los daños. Ante ello, se le ocurrió una mejor idea.

Rich Rebuilds, quien cuenta con un canal de más de 1.39 millones de suscriptores, aplicó el truco del arroz. En el caso de dispositivos pequeños, el hack consiste en llenar una bolsa con arroz e introducir el aparato, de esta manera absorberá la humedad.



Foto: Instagram @richiebkidd

Pero, ¿qué sucedió al hacerlo en un auto eléctrico? Pues funcionó. El influencer introdujo al Audi en una caja. En ella habían cerca de 900 kilos de arroz, los cuales enfatizó que estaban caducados, por lo que no desperdició comida.

El equipo del youtuber envolvió el auto con una lona y al cabo de unos días lo revisaron. Sorpresivamente, el vehículo empezó a funcionar, encendió al primer switch y hasta pudo moverse. Por supuesto, el resultado dejó fascinados a sus seguidores.

