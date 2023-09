VIDEO: El emotivo reencuentro de un padre con su hija después de que naciera su bebé

Através de las redes sociales, se viralizó un video que muestra un tierno y emotivo momento entre un padre y su hija, luego de que esta acabara de dar a luz.

La mujer compartió en su cuenta de TikTok el instante en el que su progenitor se mantiene a su lado, pese a que todos están pendientes de la bebé que llevaba tan solo unas horas de nacida.

Desde que se enteró de su embarazo, Deborah Gilbert ha publicado cada etapa del mismo en la red china donde tiene más de 120 mil seguidores. Allí, la asiática muestra eventos de su cotidianidad junto a su esposo.

Lee también ¿TikTok, un espacio seguro? Las estrategias de la plataforma para promover la salud mental

No obstante, uno de los recientes clips que más llamó la atención fue el que la mujer publicó con su padre, que le sostenía su mano, mientras el resto de su familia se preocupaba por la nueva miembro de la familia.

En el video se ve al papá sujetar y consentir la mano de su hija de 28 años, sentado junto a la camilla de la misma, en tanto su yerno tenía en brazos a su nieta, y su esposa y la mejor amiga de la nueva madre estaban observando a la bebé.

“Mis padres, por supuesto, fueron los primeros en visitarme. Me di cuenta de que mi padre estaba sentado a mi lado y luego simplemente me tomaba la mano”, contó Gilbert para 'Good Morning America'.

Lee también ¿Por qué los hombres piensan en el Imperio Romano? La pregunta que confunde a mujeres en TikTok

El instante que dura 10 segundos, suscitó la emotividad de su hija, pues el acto de su progenitor la sorprendió de tal manera que consideró que aún seguía siendo la "niña de papá", a pesar de que una nueva etapa iniciaba en su vida.

“Pensé: ‘Dios mío’, porque miré a mi esposo y él estaba sosteniendo a mi hija y miré a mi papá y él me estaba abrazando y dije: ‘Este es un momento de cierre de círculo. El hecho de que en ese momento él no estuviera preocupado por la bebé, simplemente estaba sentado a mi lado, me hizo sentir tan cálida, como si aún fuera su pequeña”, finalizó la mujer para el medio anteriormente mencionado.

La reacción de su padre no solo la sorprendió a ella, también a sus seguidores que calificaron el gesto de tierno y nostálgico, al ver que el padre Gilbert prefería estar primero con ella que con su nieta.

Lee también ¿La habías visto? Revelan identidad de la monja más viral de TikTok

"Qué lindo tu papi"; "Ahora no puedo dejar de llorar"; "Las personas, incluso su propia familia, generalmente se centran en el bebé recién nacido e ignoran a la madre, por eso esto es muy lindo"; "Estoy sollozando, tienes tanta suerte" y "Esto absolutamente me mató. Tan hermoso", fueron algunos de los comentarios más destacados en el clip que ya tiene 16 millones de visualizaciones.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

¿Cuál es la vitamina ideal para eliminar las bolsas de los ojos?

¿Cuál es la vitamina que en exceso puede producir cálculos en los riñones?

El Coyote revela la millonaria cifra que Peso Pluma cobra por concierto privado y deja a todos en shock

aosr