VIDEO: Con el “Cielito Lindo” mexicanos alegran sus corazones en aeropuerto de Tel Aviv previo a ser repatriados

Los mexicanos no pierden la esperanza de regresar a casa sanos y salvos. Unidos en un solo tono, en el aeropuerto Tel Aviv, en Israel, los connacionales corearon la tradicional canción mexicana “Cielito Lindo”, mientras esperaban ser repatriados por un avión de las Fuerzas Armadas de México.

Con alegría entonaron la pieza compuesta por el músico Quirino Mendoza y Cortés, que es clave para unir a los mexicanos en momentos difíciles o de celebración y se ha coreado en eventos deportivos, principalmente de futbol, como símbolo de unión.

El avión que traerá de vuelta a las familias mexicanas salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para aterrizar en la zona de conflicto donde estalló la guerra entre Israel y el grupo paramilitar de Hamas.

Mexicanos corean “Cielito Lindo” en aeropuerto Tel Aviv

En el video se puede escuchar a un grupo de mexicanos corear una estrofa de la canción Cielito Lindo: "porque cantando se alegran cielito lindo los corazones… ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie cielito lindo que a mi me toca, ay, ay, ay, ay, canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones".

En la imágenes se observa a las familias mexicanas que buscan llegar sanos y salvos al país. Entre los grupos hay niños y personas de la tercera edad que esperan ser repatriados a tierras aztecas.

Mientras esperan en el aeropuerto de #TelAviv al avión de la @SEDENAmx que los traerá de vuelta a México, mexicanos cantan el 'Cielito lindo’ 🎶



pic.twitter.com/Xc4nmDgIEC — Zeltzin Juárez (@zeltzinjuareze) October 10, 2023

