VIDEO: Becky G es hostigada por paparazzis y reporteros en su llegada a México

La actriz y cantante estadounidense, Becky G, provocó furor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a su llegada para su presentación en el festival Tecate Emblema el próximo domingo 14 de mayo.

En un video publicado en Twitter por la cuenta @Becky G México, se ve que reporteros de distintos medios nacionales ni siquiera la dejaban caminar e insistían en preguntarle sobre su relación con Sebastián Lletget.

Incluso uno de los fotógrafos cayó al suelo con todo y equipo en mano. Por un momento breve, elementos de seguridad del mismo aeropuerto impidieron que los paparazzis se acercaran a la artista.

Pero quien la ayudó a salir fue un sujeto con camisa a cuadros. Becky, no se detuvo en ningún momento para hablar con la prensa dadas las circunstancias, a pesar de que un periodista le dijo: “El público mexicano se merece esto”.

“¿Sí te vas a casar o no?”, “oye, no te pases”, “¿Si perdonaste la infidelidad de Sebastian?”



Por eso la prensa mexicana es catalogada como una MIERDA. Becky hizo bien en NO detenerse y quedarse callada. pic.twitter.com/ILXqHbaJeI — Becky G México (@BeckyGMexico2) May 12, 2023

¿Cuándo es el festival Tecate Emblema?

El próximo 13 y 14 de mayo se llevará a cabo una edición más del festival Tecate Emblema, en esta ocasión tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Avenida Río Churubusco, Puerta 5 Ciudad Deportiva, Granjas México, Iztacalco, Ciudad de México, México.

De acuerdo con lo carteles publicados en la cuenta oficial de Instagram del evento, el día sábado 13 de mayo estarán: Michelle Maciel, Niki, Mel C, One Republic, Enrique Iglesias, Rayben, Bruses, Angel 22, The Driver Era, Belinda, The Chainsmokers, Meri Deal, Las Villa, Pabllo Vittar, Alizzz, TOKiMONSTA, y Bresh.

Los artistas que están programados para el domingo 14 de mayo son: Donovan, Róisín Murphy, Camilo, Black Eyed Peas, Robbie Williams, Kygo, Barovier, Manuel Carrasco, Emilia, Lasso, Becky G, Bizarrap, Sofia Thompson, Leon Leiden, Zahara, Moenia, y Clubz.

ayef/rcr