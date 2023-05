Vendedor de globos se gradúa de la universidad: “Se burlaron de mí, pero no me avergüenzo”

Para muchos estudiantes graduarse representa una satisfacción en cualquier nivel educativo. En Facebook abundan decenas de estos testimonios, tal como el que compartió un vendedor de globos.

Su nombre es Eduardo Chamé y se llevó decenas de aplausos en redes sociales. El egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas rompió internet tras dedicar unas emotivas palabras al convertirse en Licenciado en Contaduría.

El joven relató su paso por la universidad. Foto: Facebook

Eduardo Chamé se viralizó al compartir su trabajo como vendedor de globos

El joven publicó una fotografía en la que se le observa vendiendo globos en una plaza. Originario de Chiapa de Corzo, expresó sentirse muy feliz y agradecido con sus clientes por haberlo ayudado:

“Quiero agradecer a mi Familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, él sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, no la he tenido nada fácil, pero poco a poco voy logrando mis metas”, expresó.

El vendedor de globos agradeció a todos los padres que alguna vez le compraron “globitos” a sus hijos. “Gracias a ellos pude pagar mis pasajes, inscripciones, libros, alimentos y sin saberlo me estaban ayudando a cumplir mis metas”, detalló.

El egresado también indicó que muchas veces se cuestionó si el esfuerzo que estaba haciendo valía la pena. Pero se mantuvo firme y motivado por sus sueños:

“No todos tenemos las mismas oportunidades, muchas veces toca trabajar doble, bajo el sol, bajo la lluvia e ir a estudiar cansado, desvelado (...) hoy siento una gran felicidad por llegar hasta este momento que muchas veces me parecía eterno”, aseguró a los usuarios de Facebook.

Eduardo Chamé se mostró orgulloso de su trabajo. Foto: Facebook

Eduardo Chamé relató que algunas personas se burlaron de él por su trabajo, pero poco le importó:

“No hay trabajo vergonzoso (...) uno debe trabajar en lo que sea, los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, estamos forjando nuestro futuro, por ello hay que respetar y valorar por muy humilde que sea”, agregó.

Entre elogios y felicitaciones, el joven envió un mensaje contundente a internautas: “Ese vendedor al que hoy rechazas, será el profesionista que mañana tú puedas necesitar”.

En cuestión de días, la publicación de Eduardo Chamé le dio la vuelta a internet y, como era de esperarse, le llegaron decenas de felicitaciones por parte de los usuarios de la plataforma.

Foto: Facebook

