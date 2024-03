Tunden con memes a Carin León por "promover" el consumo de sustancias en su concierto

El cantante Carin León causó polémica en redes sociales, luego de lanzar un comentario durante su concierto en Hermosillo, Sonora, donde promovió el consumo de drogas.

Durante la presentación, el intérprete mexicano se tomó unos minutos para interactuar con su público, donde reconoció que la sociedad hace mal en tomar a los artistas como ejemplo, y como muestra de ello reveló que tenía "antojo" de echarse un "perico", nombre que se le da coloquialmente a la cocaína.

"Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un 'perico', lo que es", dijo.

Ante ello, usuarios de redes sociales crearon los mejores memes para burlarse de lo sucedido.

Tunden con memes Carin León por “promover” el consumo de sustancias

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores creaciones sobre el hecho.

Algunas personas consideran que el cantante está arrepentido.

Foto: X

Otros más piensan que Carin León pudo haber dicho más cosas.

Carin León :

Esos gramos de coca, salieron de un kilo de droga que formaba parte de una tonelada de droga propiedad de algún imperio del narco. Y el billete que pagaste por ella, se sumó a los millones de pesos que financian las armas, levantones y cobro de piso de algún Cartel. pic.twitter.com/QigOnDZ7OZ — Elmo Fox 🦊 Claudius Nero's legión X🦅™ (@Ta_Poupee_) March 4, 2024

En tanto, un sector del público se imaginan cómo está el intérprete en estos momentos.

Foto: X

Asimismo, usuarios ya saben que hace el cantante después del concierto.

Carin Leon tras bambalinas pic.twitter.com/DVaTVCmTz0 — Eli Ren Murmillo (@elirennn) March 3, 2024

Finalmente, muchos se burlaron de las personas que pagaron por ver al intérprete.

Este wey pago por ver a Carin León pic.twitter.com/wlb4bD3o0P — Eli Ren Murmillo (@elirennn) March 3, 2024

