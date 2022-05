En redes sociales se volvió viral un video sobre un albañil, quien exhibe a su hija y le enseña a ganarse la vida, luego de que ella le dijiera que prefería ser influencer en lugar de estudiar.

Por medio de TikTok, el usurario @susyjimenez0 compartió un video donde se observa a una niña de nombre Estrella, con mochila y uniforme de escuela, en medio de una obra negra donde trabaja su papá.

"Me la traje al trabajo porque quería hacer 'TikToks', aquí me la traje a la obra para que vea que no es fácil ganarse el dinero, el dinero cuesta sudor", expresó el padre de la niña.

Asimismo, el albañil le pregunta a su hija sobre lo que piensa de ir a estudiar; sin embargo, la respuesta de Estrella no fue lo que esperaba. "Pues no sirve para nada. Podría ganar más siendo influencer que estudiando y tener una profesión", dijo la niña.

Ante los comentarios de su hija, el hombre la puso a prueba y le hizo levantar —con una mano— su mochila, por lo que Estrella sin dificultad pudo hacerlo. Después, le pidió que levantara un costal de cemento; sin embargo, no pudo ante la pesada bolsa.

"¿Sabes porque no la vas a poder levantar? porque no estás hecha para estas cosas. Te criaste de una forma delicada en el aire acondicionado y todo. El mundo real es duro Estrella, en el mundo real te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente. Es eso o andar pidiendo limosna", aseveró el padre de la niña, quien logró hacerla reflexionar.

Hasta el momento, el video cuenta con casi 8 millones de reproducciones, más de 500 mil "likes" y tienes alrededor de 18 mil comentarios de los cuales destacan: "Mi hijo mayor se salió de la secundaria y lo mande a trabajar, igual de albañil, por una semana. Hoy en día es un ingeniero muy noble y responsable", "El problema no es ser influencer, si no que quiera dejar la escuela", "Así se habla señor, yo también le enseñé a los míos. Bien dicho".

