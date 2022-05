Gabriel Aarón es un niño originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se volvió viral en redes sociales, luego de expresar su sentir ante los ataques y amenazas que ha recibido por parte de personas. Esto, tras difundir su trabajo en donde aplica uñas y hace manicure.

Por medio de Facebook, Gabriel expresó su sentir ante las críticas recibidas por poner uñas y hacer rifas, en busca de un apoyo para su familia.

"Fui atacado, amenazado por aplicar uñas, criticado por hacer rifas y buscar ayuda para apoyar a mi mami y a mi hermano, fui insultado por hacer pedicure. Que por que no tengo edad, que me puedo hacer gay", escribió el Gabriel

Asimismo, afirmó que pese a los cuestionamientos no se detendrá y luchará, pues "eso no me hace menos niño".

"Fui atacado y criticado por un baile que hice ayer perooooo saben queeeeee yo no pararé, no me detendré y lucharé porque, aunque solo soy un niño, soy inteligente, fuerte y saben que también me gusta el maquillaje. Eso no me hace menos niño. Y lo escribo yo, Gabriel, y lo escribo desde mi corazón. Me quedaré solo con lo bonito, como dice mi mami y todas esas personas que siempre veo como me apoyan, gracias, gracias con todo mi corazón", expresó Gabriel.

Publicación genera simpatía

Por su parte, usuarios de redes sociales mostraron su apoyo e indignación ante los ataques que ha recibido Gabriel.

"Tú eres un gran ejemplo para todos los niños, tú en lugar de estar jugando con tu teléfono estás aprendiendo cosas de provecho, y lo mejor, tu gran corazón y el amor con lo que lo haces, y el amor a tu hermano. Eres un gran ejemplo nunca dejes de luchar por lo que quieres y no hagas caso a comentarios", se lee en los comentarios.

"Creo que eres un gran artista, de eso no tengo duda. Pero la niñez solo se vive una vez, es la etapa más bonita de la vida. No te olvides de vivirla", comentó otra internauta.

"Ser gay o no, antes que eso somos personas y merecemos respeto, y tenemos derecho de hacer lo que nos gusta, Dios recompensará todo lo que haces por tu familia", se lee en otro comentario.

Hasta el momento, la publicación del niño tamaulipeco tiene casi 40 mil reacciones, con más de 4 mil comentarios y ha sido compartido más de 2 mil 500 veces.

Comparte su pasión

Por medio de plataformas como Facebook y Twitter, Gabriel comparte su trabajo donde muestra videos en el momento en que aplica uñas o hace tratamientos a sus clientas.

De igual manera, difunde algunos memes simbólicos ante las críticas.

El menor, con gran ingenio, logra adornar de una manera peculiar la uñas de las clientas.

Pone uñas acrílicas para pagar operación de su hermano

Sin descanso y sin importarle trabajar hasta altas horas de la noche, Gabriel Aarón trabaja colocando uñas acrílicas con la única finalidad de conseguir recursos para que su hermano menor pueda ser intervenido quirúrgicamente.

Este pequeñito de Nuevo Laredo está dispuesto a reunir los casi 40 mil pesos que cuesta una de las cirugías testiculares que requiere su hermanito Brayan trabajando en la colocación de uñas acrílicas.

"Quiero juntar todo lo que sea posible, mi mamá estaba batallando porque no tiene dinero suficiente, así que voy a ayudarle para que le hagan la cirugía a mi hermano lo más pronto posible", comenta Gabriel.

aosr/rmlgv