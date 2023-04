Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como “Bad Bunny”, ha demostrado ser uno de los artistas más versátiles de la industria actual. Y es que ni Kendall Jenner ni Peso Pluma se pueden resistir a bailar sus éxitos musicales.

Las celebridades fueron captadas durante el show del “Conejo Malo” en Coachella 2023. Y causaron furor entre los asistentes y en redes sociales.

Además del reguetón, Benito ha incursionado en otros géneros musicales, como el merengue. Por si fuera poco, recientemente anunció que este lunes 17 de abril lanzará una colaboración con Grupo Frontera, banda regional mexicana.

Por medio de redes sociales, Bad Bunny anunció colaboración con Grupo Frontera. Foto: Instagram @badbunny.pr

Peso Pluma y Kendall Jenner rompen TikTok bailando merengue

El show de Bad Bunny en Coachella tuvo una duración aproximada de 2 horas. Entre duetos con artistas, canciones a capela y sus pistas más virales, el puertorriqueño concluyó el cierre del primer día de jornada del festival.

Como parte del setlist, el “Conejo Malo” interpretó su canción titulada “Después de la playa”, la cual forma parte del álbum “Un verano sin ti” estrenado en mayo de 2022 y que se posicionó en los primeros lugares del top de Spotify.

Una de las presencias más esperadas de Coachella era la de Kendall Jenner, la modelo que le robó el corazón al reguetonero. Hace unas semanas se desató el rumor de un romance entre los famosos, luego de que fueron captados besándose en un restaurante de Beverly Hills.

De igual manera, la participación de Peso Pluma causó polémica. Y es que anteriormente se había creado una “enemistad” entre los artistas, pues el líder de los corridos tumbados insultó a Bad Bunny en pleno concierto.

A pesar de ello, contagiados por el ambiente y el ritmo de Benito, Kendall Jenner y Peso Pluma se mostraron entusiasmados coreando “Después de la playa”.

Bad Bunny pide a sus fans no hacer caso a rumores de la prensa

El puertorriqueño abrió su espectáculo en Coachella con un importante mensaje: “La gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos”.

El intérprete de “Neverita” aseguró que en las redes sociales y en la prensa se dicen mil cosas sobre él, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente su corazón.

Previo al concierto, el cantante hizo un llamado a sus fans y les pidió no creer todo lo que se dice sobre él en medios de comunicación e internet.

