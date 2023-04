TikTok es una de las plataformas que ha servido como denuncia contra prácticas ilegales en establecimientos comerciales y hasta en las mismas aerolíneas. En esta ocasión, una mujer exhibió a Volaris por haberle cancelado su vuelo 3 días seguidos.

Los reclamos contra aerolíneas mexicanas han sido variados en redes sociales. Desde las que extravían a las mascotas, el equipaje, la cancelación de vuelos o modificación de asientos adquiridos, son algunas de las quejas más frecuentes.

Por lo anterior, la pasajera decidió tomar cartas en el asunto y reclamó a la empresa de una manera muy peculiar.

La mujer recurrió a exhibir públicamente a la aerolínea. Foto: Unsplash

Leer también VIDEO: Exhiben a otro turista por subir a la pirámide de Chichén Itzá; es el tercero en seis meses

El reclamo de la mujer a Volaris se viralizó en TikTok

A través de un video en TikTok, un usuario capturó el momento en que la mujer pasó al módulo de atención de Volaris. En seguida, se apoderó del micrófono con el que anuncian el abordaje de los pasajeros.

De acuerdo con @dieguitotp, la molestia de la pasajera fue que le cancelaron su vuelo durante 3 días consecutivos y nadie le había dado una respuesta o solución ante el problema.

Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. En el clip de escasos segundos se puede escuchar que la mujer grita al personal de la aerolínea, debido a que se encontraba preocupada porque no podía llegar a Acapulco, su destino.

Algunos usuarios de la plataforma mostraron estar de acuerdo con la pasajera y hasta compartieron experiencias similares. “Es que sí es desesperante!!! Yo estoy varada en Morelia”, “Nos da risa, pero esos del Aeropuerto son de lo peor”, “A mí también me lo cancelaron en Tijuana, tardé 5 horas parado para que me dieran otro vuelo”, escribieron.

Leer también ¿Cómo es el Starship de SpaceX, cohete cuyo lanzamiento fue pospuesto por falla técnica?

Otras personas más expresaron que no es la manera de buscar ayuda con el personal de las aerolíneas: “Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto”, “Yo llegué 10 minutos antes del vuelo a nuestro destino. No sé, siempre he tenido una buena experiencia con ellos”, “Vaya lenguaje”, “Si sabe que es Volaris ¿para qué lo compra?”.

Aunque generó distintas reacciones, el video de TikTok se viralizó. Al momento acumula 1.5 millones de reproducciones aunque se desconoce la fecha exacta en que ocurrieron los hechos.

Una situación similar ocurrió con la aerolínea Viva Aerobus, donde un pasajero fue bajado del avión por elementos de la Guardia Nacional tras reclamar que su asiento no fue respetado.

Este señor fue bajado del avión por pedir que se le respetara el lugar que pagó porque en ese no cabe, por eso pago el extra. El Capitan Gerardo Aguilera JAMÁS dio la cara. Muy mala actitud de la aerolínea. El señor muy respetuoso @VivaAerobus pic.twitter.com/RKpQ0dv3u0 — Paulina Greenham (@PaulinaGreenham) April 15, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh / sal