TikTok: Mujer engaña a su cita y lo utiliza de Uber para regresar con su ex

Las citas pueden ser un éxito o un rotundo fracaso según las expectativas de las partes. Y ya hemos visto en las redes sociales muchas historias de encuentros que se dieron de manera insólita e incluso porque terminaron de la misma manera. Algunos de esos encuentros terminan en el altar.

Pero esta historia de TikTok no tiene nada de eso, sino todo lo contrario. Un joven que suele publicar videos recolectando testimonios bajo una consigna, le preguntó a una joven qué es lo peor que le había hecho ella a un chico. Y ella no dudó en recordar una situación que vivió con un muchacho.

La confesión de la joven en el video de TikTok dejó atónitos a todos los usuarios cuando contó que había salido con un chico. Al terminar el encuentro, le pide que la lleve a una casa que en ese momento, le dijo que era la casa de una familiar. Pero allí confiesa que no iba a visitar a una tía, sino que era la casa de su ex novio.

La intención de la chica, según el video de TikTok, era reconciliarse con su ex pareja en ese entonces y tratar de recuperar la relación. “En realidad me estaba llevando a casa de mi ex, que yo iba a decir a mi ex para volver", recuerda en el videoclip. Pero no todo terminó como ella pensada dado que el ex novio no estaba en casa.

Entonces, por lo que cuenta en TikTok, decidió llamar al chico con el que había salido para que la volviera a recoger y la llevara a su casa. “Lo llamé a él otra vez y dije que 'mira, tengo problemas familiares para que me vengas a buscar otra vez' y me fue a buscar y nunca se enteró... y espero que nunca se entere y no vea este video", terminó. El joven creador de contenidos se suele asegurar una muy buena cantidad de reproducciones y claramente este video no fue la excepción dejando además muchos comentarios que reprocharon la actitud de la joven.

